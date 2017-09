Nach der Pause kam der HFC nur selten in aussichtsreiche Position. Der CFC hatte hingegen gute Chancen, das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Nach einem Eckball scheiterte Reinhardt aus etwa 25 Metern am Querbalken. Florian Hansch schoss zudem knapp am linken Pfosten vorbei. Mit Präzision machte der freistehende Reinhardt aber noch das dritte Ding für die Sachsen. Von Slavov bedient traf er rechts unten (69.).