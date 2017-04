15-Tore-Mann-Beck sagte nach dem Remis: "Meine Leistung war nicht besonders gut. Wir haben uns viel vorgenommen. Das ging in der ersten Halbzeit total in die Hose." Er ergänzte am MDR-Mikrofon: "Ich hätte gern noch eins nachgelegt. Mal sehen, was der Punkt am Ende noch wert ist."

Vor dem Spiel war der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Süd zufolge außerhalb des Stadions Pyrotechnik abgebrannt worden. Im Stadion blieb es ruhig. Im Gästeblock erinnerten Fans an den am 12. Oktober 2016 verstorbenen FCM-Fan Hannes. Vor der Partie hatte es in Magdeburg einen Gedenkmarsch gegen, mit dem die Magdeburger gegen Gewalt im Fußball demonstrierten. Bildrechte: IMAGO

Das sagten die Trainer

Jens Härtel (Magdeburg): "Ich finde es etwas schade, dass wir in diesem Derby nur in einer Halbzeit stattgefunden haben. Die erste Halbzeit war gar nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir sind kaum in die Zweikämpfe gekommen. Das Tor für Halle, wie es gefallen ist, da hat halt wenig gepasst. Ich habe dann ein Zeichen mit dem Wechsel schon in Halbzeit eins gesetzt, um die Mannschaft ein Stückchen aufzurütteln. In der Halbzeit ist es dann auch lauter geworden. Dann hat die Mannschaft eine Reaktion gezeigt. So wollten wir eigentlich von Anfang an auftreten, schnell umschalten, immer giftig sein, viele Bälle erobern und schnell Richtung Tor marschieren. Dann hatten wir auch eine Reihe von Möglichkeiten, auch noch ein zweites Tor nachzulegen. Das ist uns nicht gelungen. Aber wenn man das ganze Spiel sieht, ist das Unentschieden unter dem Strick in Ordnung. Halle war in der ersten Halbzeit ganz klar die bessere Mannschaft. Hier in Halle zu spielen ist nie einfach - und für uns schon gleich gar nicht."

Rico Schmitt (Halle): "Meine Mannschaft hat absolut Charakter gezeigt. Es waren ja jetzt für uns keine einfachen Tage und Wochen. Wir haben eine überragende erste Halbzeit gespielt, haben auch an das Pokal-Halbfinale angeknüpft: Fußball gespielt, gepresst, gute Balleroberung gehabt und haben uns auch eingestellt auf das Gegner-Spiel, Kopfbälle gespielt und auch gewonnen. Wir haben von Anfang an gezeigt, was wir vorhaben: das Spiel zu gewinnen. Es war an der Zeit, dass wir das Tor schießen. (...) Dann passiert uns Final diese Aktion á la Duisburg in der 46. Minute. Ein Notschlag vom Gegner, den müssen wir dort aufnehmen, dann sind wir in der Vorwärtsbewegung. Das 1:1 ist ein schwerer Rucksack für meine Spieler geworden. Magdeburg hat frisch, frei und sehr robust immer wieder die langen Bälle gespielt. Dann waren wir zu weit weg von den Leuten im Mittelfeld. Da hatte der FCM dann auch des Öfteren die Chance zum 1:2. Oliver Schnitzler hält dort einmal sensationell. In diesem Derby müssen und können wir am Ende mit dem Punkt zufrieden sein." HFC-Trainer Rico Schmidt Bildrechte: IMAGO Jan Huebner

