Halle trifft nur Aluminium

Die SG Sonnenhof Großaspach, die ohne sieben Verletzte und zwei gesperrte Spieler anreiste, kaufte dem HFC in der Anfangsphase ordentlich den Schneid ab. Mehrfach tauchten die Gäste mutig vor dem HFC-Tor auf, doch Halle überstand die brenzligen Situationen unbeschadet und übernahm in der Folge ganz klar die Spielkontrolle. Chancen sprangen dabei auch heraus, doch weder Marvin Ajani nutzte seine guten Möglichkeiten (10./11.), noch Royal-Dominique Fennell, der die Kugel nur an die Querlatte hämmerte (14.).

Großaspach trat offensiv in Halbzeit eins, nach der munteren Anfangsphase, nur noch durch Konterangriffe in Erscheinung. Vor allem der quirlige Joseph-Claude Gyau war dabei gefährlich. Doch auch seine Sololäufe blieben letztlich Strohfeuer.

Ganz anders der HFC, der weiter viele Chancen hatte, allerdings an der miserablen Chancenverwertung scheiterte. Sinnbildlich war Martin Rösers Versuch, den Ball aus nächster Nähe über die Torlinie zu stochern. Kai Gehring stand dabei aber noch im Weg und konnte die Möglichkeit in höchster Not vereiteln (40.). Auch bei Rösers Strahl aus 15 Metern blieb der HFC-Spieler nur zweiter Sieger, da Torwart Kevin Broll den Ball mit einem sensationellen Reflex parierte (44.). Nach dieser Schlussoffensive ging es mit mit 0:0 in die Pause. HFC-Keeper Fabian Bredlow. (Archiv) Bildrechte: IMAGO

Röser schockt HFC

Nach dem Seitenwechsel demonstrierte Fennell direkt, dass er in einem Spiel mehrfach die Latte treffen kann. Dieses Mal schickte er die Kugel nach einer Flanke von Toni Lindenhahn an den Querbalken (46.). Halle nutzte die Chancen weiter nicht und es kam, wie es kommen musste. Großaspachs Kapitän Gehring stach auf der linken Seite durch und bediente Lucas Röser in der Mitte. Röser köpfte die Kugel souverän und nahzu unbedrängt gegen Bredlows Laufrichtung zum 1:0 ins Tor (55.).

Halle reagierte geschockt und tat sich über weite Strecken der zweiten Halbzeit schwer. Erst durch die Hereinnahmen von Hilal El-Helwe und Sascha Pfeffer änderte sich das. Dennoch mussten die Hausherren auch hinten zittern. So hätte Gehring nach einem späten Konter beinahe noch für das zweite Gäste-Tor gestorgt (82.). Doch am Ende blieb es beim 0:1.