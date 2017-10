Die Gastgeber begannen stark: Röser nutzte seine schon dritte Einschuss-Chance zur frühen Führung (16.). Die danach mächtig wackelte: Bei Gyaus Versuch von halblinks reagierte HFC-Keeper Tom Müller, der den gesperrten Schnitzler vertrat, glänzend (17.). Eine Minute später lag Röttger im HFC-Strafraum am Boden, da wäre ein Foulelfmeter möglich gewesen, wie die TV-Bilder zeigten: Tobias Müller hatte den Ex-RB-Akteur an der Ferse getroffen. Dann patzte Großaspach: Fetsch nutzte eine unfreiwillige Kopfballvorlage von Bösel zum 2:0 (20.). Der Angreifer, vor der Saison so etwas wie der Königstransfer von Halle, traf wuchtig in den Winkel.

Nach furiosen 30 Minuten konzentrierten sich die Gastgeber zunächst auf die Defensive. Großaspach schüttelte den frühen Rückstand ab und erarbeitete sich immer mehr Spielanteile. Das blieb auch nach der Pause zunächst so. Nach einer guten Flanke von rechts musste HFC-Schlussmann Müller vor Röttger Kopf und Kragen riskieren, der Hallenser gewann das Duell. Die Abseitsentscheidung fiel zugunsten der Gastgeber aus, aber wohl fälschlicherweise. Nach einer Stunde ließ der Elan der Baden-Württemberger, die offensiv ohnehin nicht oft durchkamen, nach. Halle bekam die Partie wieder in den Griff und hatte selbst wieder Möglichkeiten. So wie Röser, der nach Zengas Vorarbeit nur haarscharf drüber schoss (62.). Manu scheiterte nach einem kuriosen Zusammenprall zweier Großaspacher im Mittelfeld an Sonnenhof-Keeper Großaspach Broll (75.). Bei Hägeles 20-m-Kracher (84.) und Sanés Seitfallzieher lag der Anschluss doch noch einmal in der Luft (84.). Endgültig den Deckel drauf machte dann wieder Fetsch, der eine schöne Vorabeit von Ludwig, der sich gegen zwei Mann durchsetzte, veredelte (89.)