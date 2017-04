Der HFC begann engagiert und erspielte sich über den auffälligen Martin Röser gleich in der achten Minute die erste gute Chance. Der Offensivmann zog von der Strafraumgrenze ab, das Leder klatschte aber nur ans Außennetz. Auch in der Folgezeit gelang es den Gastgebern, den MSV weitgehend vom eigenen Strafraum fernzuhalten. Schnitzler verlebte eine fast beschäftigungslose erste Halbzeit. Doch im Spiel nach vorn krankte es auch bei den aufopferungsvoll kämpfenden Hallensern. Immer wieder wurde auf der linken Seite Röser gesucht, dessen scharfe Eingaben aber immer nur ein Duisburger Bein fanden. Dann gab es kurz vor der Pause doch noch ein, zwei gefährliche Aktionen vor dem MSV-Tor. In der 37. Minute passte Marvin Ajani auf den durchlaufenden Benjamin Pintol, aber Keeper Mark Flekken pflückte ihm noch das Leder vom Fuß. Dann kam Ajani im Strafraum nicht zum Abschluss. Die einzig nennenswerte Aktion der Gäste war ein Freistoß von Fabian Schnellhardt, der in der HFC-Mauer landete (25.).

Dann die kalte Dusche nach dem Wechsel. Nach wenigen Sekunden und einer Rechtsflanke stand Zlatko Janjic plötzlich frei vor Schnitzler und köpfte den Ball aus zehn Metern als Bogenlampe in die Maschen zur überraschenden Führung. Der HFC wirkte nun angeschlagen und der Spitzenreiter bei seinen Kontern gefährlich. In der 53. Minute musste der HFC-Keeper in höchster Not vor dem durchbrechenden Janjic retten. Dann die Erlösung in Halle nach einer Stunde: Nach einer Linksflanke von Florian Brügmann köpfte Ajani aus fünf Metern zum Ausgleich ein. Kurz danach kratzte HFC-Keeper Schnitzler bei einem Janjic-Freistoß den Ball aus dem rechten Eck. Jetzt wurde es packend, beide Teams wollten den Sieg. Und der HFC hatte Glück, als Stanislav Iljucenko per Kopf nur das Außennetz traf. Doch die Schlussphase gehörte nun dem HFC: Und der starke Röser hätte sich selbst belohnen können, scheiterte aber in der 75. Minute an Flekken. Kurz vor Schluss mussten die Gäste in Unterzahl auskommen. Kevin Wolze flog nach einem harten Einsatz an der Mittellinie gegen Ajani mit Rot vom Platz.