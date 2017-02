Die knapp 5.500 Zuschauer sahen eine intensive Partie, in welcher die Saalestädter gegen beherzt kämpftende Regensburger nur schwer ins Spiel kamen. Den Gästen gehörte auch die erste Gelgenheit durch Erik Thommy in der 6. und Marc Lais in der 13. Minute. Erst nach knapp 20 Minuten kam Halle das erste Mal gefährlich vor das Tor der Gäste in Form von Ajani, dessen Schuss aber kein Problem für Philipp Pentke im Regensburger Gehäuse darstellte. '



Vor der Pasue erhöhte der HFC den Druck: In der 37. Minute spielte Martin Röser den fast frei vor dem Tor stehenden Pintol an, der das Leder aber nicht im Kasten der Regensburger unterbringen konnte. Eine Minute vor der Pause nutzte Pintol eine der wenigen Gelegenheiten nach Vorlage von Ajani zum 1:0, als er aus gut zehn Meter den Ball in die lange Ecke bugsierte.