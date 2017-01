Im erdgas-Sportpark spielten beide Mannschaften in den ersten Spielminuten einen eher "ruhigen Ball". Die Erfurter mit einem Tick mehr Offensivdrang, jedoch noch ohne die große Durchschlagskraft. Der HFC stand in der Defensive stabil und lauerte auf Kontergelegenheiten.

In den darauffolgenden Minuten kamen die Hausherren immer besser ins Spiel und setzten ihre spielerische Klasse auf den Platz um. So kam Marvin Ajani nach einer Flanke von Fabian Baumgärtel zu einer hochwertigen Chance. Im RWE-Strafraum bekam Ajani unbedrängt den Ball und schoss mit einem harten Schuss ab. Der RWE-Torwart Philipp Klewin konnte jedoch mit einer Glanztat den Rückstand vermeiden (9.). Auch danach drückten die Hallenser weiter auf das RWE-Tor. Nach einem Fehlpass von Klewin kam Royal Fennel zum Abschluss. Verfehlte aber kläglich das leere Tor aus 35 Metern (11.).

Nach der ersten Druckphase der Saalestädter erholten sich die RWE-Kicker und gestalteten die Partie wieder etwas ausgeglichener. Auch weil die Thüringer mit mehr Kampf agierten. Fast wären die Gäste sogar in Führung gegangen. Vocaj setzte sich auf der linken Außenbahn klasse durch und flankte auf Carsten Kammlott. Dieser setzte den Kopfball aber ganz knapp am Tor des HFC vorbei (28.).

Nach der Halbzeitpause schickte HFC-Trainer Rico Schmitt seine Mannschaft unverändert zurück auf den Rasen. Auch sein Erfurter Gegenüber Stefan Krämer vertraute der Elf aus der ersten Hälfte. Die Hausherren machten dort weiter wo sie in der ersten Halbzeit aufgehört hatten und drückten auf das „Gaspedal“. Flügelflitzer Ajani setzte sich auf der rechten Außenbahn durch und flankte in den HFC-Strafraum. Pintol und Sascha Pfeffer kamen unbedrängt zum Abschluss. Jedoch klärte der HFC gerade so auf der Torlinie (51.).

Auch in den nachfolgenden Spielminuten kam von den Gästen aus Thüringen zu wenig. Die spielerischen Mittel waren zu begrenzt, um die HFC-Abwehr zu überlisten. Die Hausherren bestimmten in jeglicher Situation das Spieltempo und hätten die Führung noch erhöhen können. So war es HFC-Spieler Pfeffer, welcher freistehend einen Schuss an den Innenpfosten setzte (63.).