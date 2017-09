HFC überzeugt mit Kampf und Wille

Im Erdgas-Sportpark konzentrierten sich beide Teams erst einmal auf die eigene Stabilität in der Abwehr. Den ersten kleineren Vorstoß unternahmen die Gastgeber in der neunten Spielminute. Nach einem Foul an Stürmer Petar Sliskovic bekamen die Saalestädter einen Freistoß aus ca. 20 Metern Torentfernung zugesprochen. Martin Röser scheitert jedoch an der Wiesbadener Mauer. In den nachfolgenden Minuten übernahm die Elf von Rüdiger Rehm das Spielgeschehen und dominierte über weite Strecken des Spielfeldes.

1:0-Führung für den HFC durch Martin Röser (Hallescher FC). Marvin Ajani und Hendrik Starostzik feiern ihren Goalgetter. Bildrechte: IMAGO Die Hessen spielten den deutlich gefälligeren Ball und ließen den Hausherren wenig Luft zum Atmen. Aber auch bei den Gästen fehlte schlussendlich der letzte genaue Pass. Die HFC-Abwehr stand kompakt und ließ wenig zu. Die Saalestädter hatten sogar die Großchance, um in Führung zu gehen. Nach einem langen Abstoß nahm Sliskovic Fahrt auf und überholte locker den langsameren Sascha Mockenhaupt. Alleine vor dem Gäste-Goalie Markus Kolke versagten dem HFC-Stürmer die Nerven und setzte den Lupfer viel zu kurz an (23.). Kurze Zeit später zeigte sich Röser abgezockter und erzielte die etwas überraschende Heim-Führung (32.). Tobias Schilk schnappte sich den Ball auf der rechten Außenbahn und flankte sofort in das Zentrum. Dort lauerte Röser und netzte zur Führung ein.

Die Glücksgefühle der Heimfans hielten jedoch nur kurz an. Nach einem Foul von Hendrik Starostzik an Manuel Schäffler zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeter-Punkt. Den fälligen Strafstoß versenkte der Gefoulte selbst zum Ausgleich (39.). Kurz vor der Pause konnte der gut aufgelegte Röser erneut treffen, wurde jedoch wegen Abseits zurückgepfiffen (44.). Schiedsrichter Sören Storks zeigt Hendrik Starostzik die gelbe Karte und entscheidet auf Foulelfmeter für Wehen Wiesbaden. Bildrechte: IMAGO

HFC effizient

Nach der Halbzeitpause verzichteten beide Trainer auf Wechsel und vertrauten weiterhin ihrer Stamm-Elf. Gleich in den ersten Spielminuten erhöhten die Wiesbadener erneut das Spieltempo und setzten einige Nadelstiche. Für einen war David Blacha verantwortlich. Nach einer Flanke von Dominik Nothnagel verlängerte Blacha mit dem Kopf. Der Ball rauschte nur Zentimeter am Kasten des HFC vorbei. Schnitzler wäre machtlos gewesen (48.). Kurz darauf traf Max Rico Barnofsky sogar noch den eigenen Pfosten (55.). Das Unentschieden war zu diesem Zeitpunkt sehr glücklich.

Petar Sliskovic erzielte das erlösende 2:1 für den HFC. Bildrechte: IMAGO Die Heim-Elf zeigte sich wie zu Beginn der Partie ohne jeglichen Spielfaden und verlor in der Vorwärtsbewegung fast immer fahrlässig den Ball. Zur Überraschung der Zuschauer gingen die Hausherren jedoch erneut in Führung. Der erst eingewechselte Hilal El-Helwe schickte den gestarteten Sliskovic in die Spitze. Der Stürmer ließ sich die Chance nicht mehr nehmen und netzte zur erneuten Führung ein (66.).

Bis zum Schlusspfiff zeigten sich die Saalestädter dieses Mal abgezockter und verteidigten die knappe Führung mit Kampf und Geschick über die Ziellinie. Für die Zuschauer ein besonders rares Erlebnis. Den letzten Heim-Dreier gab es am 28.01.2017 gegen den FC Rot-Weiß Erfurt zu bestaunen.

Das sagten die Trainer:

Rüdiger Rehm (Wiesbaden): folgt in Kürze

Rico Schmitt (Halle): folgt in Kürze