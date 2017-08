Am fünften Spieltag hat der Hallesche FC eine bittere 1:2 (0:1)-Heimniederlage gegen die SpVgg Unterhaching einstecken müssen. Dabei trat die Schmitt-Elf vor allem in der ersten Halbzeit völlig blutleer auf und konnte von Glück reden, dass es nur mit einem 0:1-Rückstand in die Halbzeit ging. Im zweiten Abschnitt zeigten die Sachsen-Anhalter ein völlig anderes Gesicht und erspielten sich viele hochkarätige Chancen. Jedoch waren es die wieder die Unterhachinger, welche ein Tor erzielten und somit für die Vorentscheidung sorgten. Der 1:2-Anschlusstreffer von Sliskovic (83.) War am Ende jedoch zu wenig, um noch einen Punkt zu ergattern.