4,4 Millionen Euro sollen für die Lizenzspielerabteilung "nebst damit verbundenen Kosten für Personal, Organisation und Spielbetrieb" sein. "Unser wirtschaftlicher Ansatz ist vorsichtig optimistisch, unkalkulierbare Risiken wird der Hallesche FC auch künftig nicht eingehen und somit auch nicht die Existenz des Vereins aufs Spiel setzen", sagte Manager Ralph Kühne in der Mitteilung.

Der Verein setzte nach eigenen Angaben die planbaren Einnahmen für die kommende Saison niedriger an als für die laufende Spielzeit, in der der HFC ein Jubiläumsspiel gegen Bundesligist Borussia Dortmund bestritten und es in die zweite Runde des DFB-Pokals geschafft hatte.