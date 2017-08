Der teilweise Straferlass wird unter der Voraussetzung bewilligt, dass der Verein 24.000 Euro an die Robert-Enke-Stiftung spendet. Das DFB-Sportgericht hatte am 9. August für beide Spiele einen Ausschluss der Rostocker Fans verhängt. Es ahndete Vorkommnisse im Zeitraum von März bis Mai 2017. Von dem Urteil nicht betroffen sind die Vergehen beim Pokalspiel am vergangenen Montag gegen Hertha BSC.