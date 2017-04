Jens Härtel (1. FC Magdeburg): "Bei uns ist es momentan wie "Und täglich grüßt das Murmeltier". Wir gehen wieder in Führung und bekommen durch einen Standard den Ausgleich. Die Jungs sagen, dass es keine Hand war und der Elfer somit unberechtigt war. In unserer Situation ist das sehr ärgerlich. Wenn wir das gesamte Spiel nehmen, war es ehr intensiv. Hansa hat mit der Waffe Andrist agiert, den wir nicht immer gut gedeckt haben. Ansonsten haben wir es leidenschaftlich verteidigt und einen guten Torhüter gehabt. Durch eine gute Umschaltsituation sind wir dann in Führung gegangen, haben es aber leider nicht zu Ende gebracht. Wenn man das gesamte Spiel nimmt, könnte man sagen, dass es in Ordnung war. Wie es am Ende aber für uns gelaufen ist, ist es natürlich extrem bitter."

Christian Brand (Hansa Rostock): "Wir hätten dieses Spiel einfach gewinnen müssen und das wahrscheinlich schon in der ersten Halbzeit. Ich kann mich an kein einziges Spiel in dieser Saison von Magdeburg erinnern, in dem sie so viele Möglichkeiten zugelassen haben wie heute gegen uns. Dass war schon extrem und wir haben alles gegeben, um dieses Spiel zu gewinnen. Es sollte nur irgendwie nicht sein. Wir haben ganz viele Sachen richtig gemacht. Es ist dann einfach so, dass Magdeburg mit Beck vorn jemanden hat, der nur eine Möglichkeit benötigt. Den Elfer habe ich von außen nicht gesehen. Trotzdem war es verdient, dass wir einen Treffer erzielt haben. Meiner Mannschaft möchte ich zu diesem hervorragenden Spiel gratulieren. Schade, dass wir uns nicht mit drei Punkten belohnt haben."