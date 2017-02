Anhänger des Halleschen FC haben nach dem Auswärtsspiel beim Chemnitzer FC (1:1) randaliert. Schon auf dem Weg vom Stadion zum Bahnhof sei es am Sonnabend zu Ausschreitungen und Straftaten gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei in Chemnitz am Sonntag. Auch in den Bahnhöfen Chemnitz, Leipzig und Halle randalierten die HFC-Fans weiter. Die Ausschreitungen stellten "bereits in einer sehr frühen Phase der Fußballrückrunde einen negativen Höhepunkt in Mitteldeutschland dar", teilte die Bundespolizei am Sonntag mit.