Fußball | 3. Liga HFC feilt in Spanien am letzten Schliff

Hauptinhalt

Der Drittligist Hallescher FC schnuppert mit 30 Punkten aus 19 Spielen an den Aufstiegsrängen. Nun feilen die Sachsen-Anhalter in Spanien am letzten Schliff für die Rückrunde. Eine Woche lang bleibt der HFC in der Nähe von Valencia.