"Ich bin sehr zufrieden. Die Anreise ist mit Strapazen verbunden. Das ist logisch. Aber als wir ankamen, schien die Sonne. Wir sind dem Schnee etwas entflohen. Das tut gut. Das genießen wir auch. Das ist ein Privileg. Wir sind dankbar, dass das so funktioniert hat. Die Jungs ziehen ordentlich mit. Wir hatten ein Testspiel, in dem die Spieler einen guten, agilen Eindruck hinterlassen haben. Heute spielen wir kurzfristig gegen Arminia Bielefeld. Morgen spielen wir gegen eine spanische Mannschaft. Das wollen wir ernsthaft betreiben. Das Fazit lautet: gute Arbeit. Wir sind froh, dass wir hier sein durften."

"Das wird immer sehr hoch angebunden. Das gehört dazu, wenn du einen längeren Zeitraum auf einem engen Raum zusammenbist. Jeder Trainerkollege hat seine Ideen. Schlussendlich geht es darum, das in zwei Wochen gegen Rot-Weiß Erfurt aufs Feld zu bringen."

Was hat im Training gut funktioniert und macht Sie zuversichtlich für den Rückrundenstart?

"Wir haben zumindest die Platzbedingungen für uns genutzt, um ein paar Ideen für unser Offensivspiel weiterzuentwickeln. Eine gute Kompaktheit haben wir gerade in den Testspielen gezeigt. Das wollen wir heute Nachmittag noch einmal präferieren. Auch an unserem Angriffsspiel, insbesondere an der Chancenverwertung, haben wir diese Woche gearbeitet."