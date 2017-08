Der Hallesche FC hat am Dienstag nicht nur drei Punkte gegen den FC Carl Zeiss Jena verloren. HFC-Anhänger ließen sich im Laufe der Partie zu Schmährufen gegen die Gäste hinreißen. "Juden Jena" wurde angestimmt. Dabei handelte es sich nicht nur um wenige "Fans", wie Videoaufnahmen deutlich hörbar bewiesen. Zudem wurden Gegenstände auf den Platz geworfen. Die hässlichen Szenen spielten sich nach dem Platzverweis für den Hallenser Braydon Manu ab.

Der Verein distanzierte sich scharf. "Wir haben das natürlich registriert. Auch wenn es den Vorfall weder ungeschehen noch besser macht, dass es nur eine Handvoll Zuschauer war und die Mehrzahl sich dagegen zur Wehr setzte“, erklärte Präsident Dr. Michael Schädlich in einer Vereinsmitteilung. Gemeinsam mit der Polizei will der Verein nun Videomaterial auswerten, um an die Täter zu kommen und ihnen Stadionverbote zu erteilen. Dennoch droht dem Verein eine Strafe durch den DFB.