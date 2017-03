Jens Härtel (Magdeburg): "Wir haben ein sehr intensives Spiel gesehen, in dem Holstein Kiel deutlich mehr Spielanteile hatte. Unter dem Strich hatten wir aber die besseren Chancen. In der ersten Halbzeit nach Standards – in der zweiten dann nach Kontern, die wir nach der Führung aber leider nicht gut ausgespielt haben. Da hätten wir das zweite Tor machen müssen. Kiel ist stark beim Umschalten und ist stark bei Standards, was es zu kontrollieren galt, weswegen wir heute auch etwas tiefer gestanden haben. Wir haben es leidenschaftlich gegen eine starke Mannschaft verteidigt. Unser Minimalzeit haben wir erreicht: Wir fahren nicht mit leeren Händen nach Hause und das haben wir uns redlich verdient."

Markus Anfang (Kiel): "Wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die wahnsinnig tief gestanden hat. Und wenn du dann gegen ein 5-4-1 anrennst, dann ist es sehr schwer. Wir sind gut in die Partie gekommen und alle Aktionen haben dreißig Minuten nur in der gegnerischen Hälfte stattgefunden. Von Magdeburg kamen ein paar lange Bälle und Standards, ansonsten haben wir wenig zugelassen. Nach vorne haben wir versucht, in die Box zu kommen. Da haben wir dann nicht immer einen Abnehmer gefunden. In der zweiten Halbzeit ist dann das passiert, was in so einem Spiel nicht passieren darf – wir sind in Rückstand geraten. Dann ist es verdammt schwer. Hut ab vor meiner Mannschaft. Die Jungs haben richtig Gas gegeben. Ducksch und Schindler hatten 100%ige Chancen und das gegen so einen defensiven Gegner. Hinten raus haben wir umgestellt und auch lange Bälle gespielt. Und am Ende sind wir belohnt wurden, nachdem wir den Elfer verschossen haben. Wir müssen es so mitnehmen, denn wir haben in der letzten Zeit hinten raus keine Punkte geholt. Die Art und Weise macht Mut. Schade, dass wir uns nicht mit 3 Punkten belohnt haben."