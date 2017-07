Drittligist Carl Zeiss Jena muss in der 1. Runde des Thüringenpokals zu Siebtligist SC Leinefelde. Das ergab die Auslosung am Montag in Jena. Die Partie beim Thüringenliga-Absteiger und jetzigen Landesklasse-Vertreter findet zwischen Freitag, 11. August, und Sonntag, 13. August, statt.

