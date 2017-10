Die Hausherren wurden in der Folge offensiver, die besseren Möglichkeiten hatten die Magdeburger. In der 27. Minute tankte sich Philip Türpitz durch den Karlsruher Strafraum, ging an Abwehrmann David Pisot vorbei, schloss dann aber neben den langen Pfosten ab. Das Tor machten dann jedoch die Badener. Quasi aus dem Nichts zog Marvin Wanitzek aus 30 Metern einfach mal ab und traf unhaltbar für Jan Glinker im FCM-Kasten in den Winkel (40.). Mit einer schmeichelhaften KSC-Führung ging es in die Pause.