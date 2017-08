Trainer Rico Schmitt schickte das praktisch letzte Aufgebot in die Schlacht. Und die Mannschaft biss, kämpfte, kratzte und rackerte. Natürlich standen die Saalestädter meist in und um den eigenen Strafraum. Aber in der gefährlichen Zone ließ der HFC nahezu nichts zu. Entlastungsangriffe gab es wenig, aber einer saß richtig. In der 13. Minute legte Fabian Baumgärtel von der linken Seite mustergültig für Martin Röser auf, der aus fünf Metern mühelos zum 0:1 vollendete. Der KSC wurde zunächst noch nervöser, Halle setzte in der 22. Minute nach, als ein strammer Schuss von Petar Sliskovic knapp über das KSC-Tor strich. Nach einer halben Stunde übernahm Karlsruhe das Zepter. Halle kam kaum noch aus dem eigenen Strafraum, ließ aber auch nicht viel zu. Einzig beim Schuss von Anton Fink in der 38. Minute kam der Ball dem Tor gefährlich nah. Und HFC-Keeper Oliver Schnitzler musste kurz vorher gegen den durchgebrochenen Fabian Schleusener mit dem Fuß klären.