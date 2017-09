RWE ohne Plan - KSC drückend überlegen

Für Stefan Krämer stellte sich die letzte Partie der Englischen Woche als Mammutaufgabe dar. Beim Karlsruher SC musste der RWE-Coach auf insgesamt fünf Akteure verzichten. Prominentester Neuzugang im Lazarett war Stürmer Carsten Kammlott, der sich im Spiel gegen Unterhaching eine schmerzhafte Fußwurzelprellung zuzog und noch ca. zwei Wochen ausfallen wird.

Die Ausfälle merkte man den Thüringern in der ersten Halbzeit klar an. Immer waren die Gäste einen Schritt zu spät und mussten sich der geballten offensiven Power des KSC stellen. Das gelang eher schlecht als recht. Das Trio Marc Engel, Anton Fink und Florent Muslija machten mächtig Betrieb und beschäftigten die Abwehr ständig. Der Letztgenannte hatte dann die erste Hundertprozentige der Partie. Muslija setzte sich nach einem Laufpass gegen Daniel Brückner durch und zog sofort ab. RWE-Goalie Philipp Klewin hielt jedoch sicher (11.).

Pures Entsetzen bei André Laurito. Der Abwehrer erzielte mit einem kuriosen Eigentor das 0:1 (17.). Bildrechte: IMAGO Danach wurde es bitter für die Mitgereisten Fans aus Thüringen. Jonas Föhrenbach bekam einen Pass von Marc Lorenz und flankte unbedrängt von der linken Außenbahn in das Erfurter Zentrum. Dort versuchte André Laurito die Situation zu klären, hob den Ball aber über den eigenen Torwart in das Tor (17.). Ein ganz blödes Ding. Und der KSC drückte vehement weiter und ließ den Erfurtern keine Luft zum Atmen. So war es Dominik Stroh-Engel, der in der 31. Spiel-Minute das 2:0 erzielte. Jedoch wurde es vom Schiedsrichter zurückgepfiffen. Bis zur Halbzeitpause wehrten die Gäste noch einige gefährliche Situationen ab und retteten sich mit dem knappen 0:1 in die Kabine.

Erfurt zeigt anderes Gesicht - KSC mit Glück

Nach der Halbzeitpause schickten beide Trainer ihre Elf ohne personelle Veränderungen zurück auf den Rasen. Die Gast-Elf stellte sich in den ersten Spiel-Minuten cleverer an und stand hinten kompakt. Dazu erarbeitete man sich in der Offensive durch Ahmed Waseem Razeek und Christopher Bieber zahlreiche gute Chancen. Bieber scheiterte nach einem Standard mit einem Kopfball am KSC-Keeper Benjamin Uphoff (49.).

RWE-Coach Stefan Krämer konnte mit der Leistung seiner Elf in der zweiten Halbzeit besonders zufrieden sein. Es fehlte nur das Tor, um sich für den Aufwand zu belohnen. Bildrechte: IMAGO Die bis dato beste Chance für den RWE hatte Jens Möckel. Nach einer Ecke von Christoph Menz stieg die Abwehr-Kante am höchsten und köpfte den Ball wuchtig an die Latte (66.). Kurzer Zeit später ließ sich Berkay Dabanli nicht zwei Mal bitten und zog unbedrängt aus ca. 25 Metern Torentfernung ab. Ganz knapp am Gehäuse vorbei. Die Thüringer drückten weiter und merkten, dass hier noch eine Punkte-Teilung im Wildparkstadion möglich war.

Der erst kurz zuvor eingewechselte Elias Huth hätte für den Ausgleich sorgen können. Jedoch köpfte der Youngster völlig freistehend am Kasten vorbei (77.). Auch Lion Lauberbach gab in den letzten zehn Minuten noch einmal zwei vielversprechende Schüsse ab, konnte jedoch keinen Treffer landen (82./85.). Der KSC machte es kurz vor dem Abpfiff besser und erzielte durch Fabian Schleusener das 2:0-Endergebnis (90.5). Am Ende eine bittere Niederlage für die Krämer-Elf, die sich speziell in der zweiten Halbzeit nicht für den Aufwand belohnten.

Das sagten die Trainer:

