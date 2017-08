Hansa-Fans am 20. Mai in Chemnitz.

Hansa-Fans am 20. Mai in Chemnitz.

Für zwei weitere Auswärtsspiele wird die Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Die Bewährungszeit läuft bis zum 30. Juni 2018. Der Verein wird zudem zu einer Gesamtgeldstrafe in Höhe von 12.000 Euro verurteilt. 5.000 Euro davon sollen für sicherheitstechnische, infrastrukturelle und gewaltpräventive Maßnahmen verwendet werden. Der DFB bestrafte Hansa für das unsportliche Verhalten seiner Anhänger in elf Fällen.

Mit dem Urteil sind mehrere Auflagen verbunden. Zum einen hat der F.C. Hansa Rostock dem jeweiligen Heimverein das komplette Kontingent an Auswärtstickets abzunehmen und den übrigen Mehraufwand zu ersetzen. Darüber hinaus darf Hansa Rostock Eintrittskarten zu ausgewählten Auswärtsspielen in der Saison 2017/2018 nur online, personalisiert und an Vereinsmitglieder verkaufen. Zudem hat der F.C. Hansa Rostock bei Auswärtsspielen der Saison 2017/2018 in Meisterschaft und DFB-Pokal drei bis sechs eigene Ordner einzusetzen.