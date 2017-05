Halle musste gleich eine Schrecksekunde überstehen, als Schlussmann Schnitzler per Fußabwehr gegen den frei vor ihm auftauchenden Ex-Dresdner Dürholtz klären musste (2.). Danach entwickelte sich die Partie überraschend zunächst vor allem in eine Richtung, in die von Holstein Kiel. Dem HFC fehlte aber offensiv der Punsch. Mehr als Halbchance sprangen für das Team von Rico Schmitt nicht hinaus. Die Gastgeber brauchten 25 Minuten, um offensive Akzente zu setzen. Die hatten es dann aber in sich, zu leicht kam der Zweitliga-Aufsteiger zu seinen Gelegenheiten. Zwei davon nutzte Kiel dann auch: Zunächst verwandelte Lewerenz einen Abpraller (26.), dann verwertete Ducksch in Mittelstürmer-Position eine Vorlage von Lewerenz (43.). Halles optische Überlegenheit spiegelte sich im 0:2-Halbzeitstand nicht wider.

Kiels Torschütze Marvin Ducksch gegen Halles Max Barnofsky (re.) Bildrechte: dpa