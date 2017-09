Doch dieses Aufgebot schlug sich in der Anfangsphase mehr als wacker. Nach fünf Minuten konnte man sogar in Führung gehen nach einem Kölner Abwehrfehler. Cedric Mimbala wollte den Ball wegschlagen, traf aber Halles Braydon Manu am Kopf, die Kugel landete so bei Hilal El-Helwe, der Kölns Keeper Tim Boss mit einem Flachschuss überwand. Die Freude war jedoch nur von kurzer Dauer, denn schon fünf Minuten später fiel der Ausgleich. Der Ex-Dresdner Maik Kegel hatte einen Freistoß von der Grundlinie genau auf den Kopf von Nico Brandenburger gesetzt und der ließ aus zwei Metern HFC-Schlussmann Oliver Schnitzler keine Chance.

Es war ein sehr hartes Match. Hier wird Kölns Maik Kegel, der später ausgewechselt werden musste, auf dem Feld behandelt. Bildrechte: IMAGO