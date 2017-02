Die Erfurter mussten kurz nach Beginn die erste brenzlige Situation überstehen, als Hamdi Dahmani in der 4. Minute aus Nahdistanz zum Abschluss kam und Schlussmann Philipp Klewin per Glanztat einen frühen Rückstand verhinderte. Derartige Szenen sollten in der ersten Halbzeit aber die Ausnahme bleiben, denn die Gäste-Defensive agierte im Anschluss hellwach.