Klewin hält die Null - SC Fortuna kommt nicht ins Rollen

Nach dem verlorenen Pokalspiel des Neu-Trainers David Bergner beim FC Carl Zeiss Jena, zeigten sich die Thüringer in den ersten Spielminuten sehr agil und hielten gegen den Tabellen-Zweiten aus Köln gut mit. Die gefährlichere Offensive hatten aber die Hausherren. Den ersten Hochkaräter der Partie verzeichnete der SC. Nach einer Ecke kam Maik Kegel frei zum Abschluss, scheiterte jedoch am überragend reagierenden RWE-Schlussmann Philipp Klewin (6.). Der trotz Nasenbeinbruch angetretene Goalie zeigte sich in vielen brenzligen Situationen hellwach und hielt die Null fest.

Elfmeter-Killer Philipp Klewin (RWE) pariert einen Elfmeter von Maik Kegel (26.). Bildrechte: WORBSER-Sportfotografie In einigen Offensiv-Vorstößen merkte man den Rot-Weißen deutlich an, dass Carsten Kammlott fehlte. Der Stürmer musste beim SC aus familiären Gründen passen. Trotz guter Ansätze über die äußeren Laufbahnen fehlte im Zentrum ein adäquater Abnehmer bzw. Verteiler und es haderte vor allem an der Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Lion Lauberbach eroberte sich im Mittelfeld den Ball und stürmte alleine auf SC-Keeper Tim Boss zu (23.). Den Kicker versagten aber die Nerven und konnte die aussichtsreiche Chance zur Führung nicht nutzen. Auf der anderen Seite trat Maik Kegel zum Elfmeter an. Nach einem Foul von Klewin an Dominik Ernst, zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Klewin zeigte erneut seine ganze Klasse und entschärfte den Kegel-Schuss (26.). Bis zur Halbzeit-Pause hielt die Bergner-Elf stark dagegen und ließ nichts mehr anbrennen.

Bieber mit Bärendienst für Mannschaft - Köln nach Überzahl abgezockt

Nach der Halbzeitpause schickten beide Trainer ihre Elf ohne personelle Veränderungen zurück auf den Rasen. RWE-Coach David Bergner, der letztes Jahr zusammen mit Julian Nagelsmann und Domenico Tedesco die Trainerlizenz erwarb, ließ sein Team weiterhin frech mitspielen und setzte die Fortuna durch konsequentes Pressing früh unter Druck. Vor allem RWE-Kapitän Jens Möckel machte eine gute Figur und hielt seine Abwehr zusammen. Auch Klewin konnte sich wie im ersten Durchgang auszeichnen. Nach einem gut platzierten Schuss von Daniel Keita-Ruel konnte der Schlussmann gerade noch seine Arme ausstrecken und das Gegentor verhindern (58.).

Die Partie wurde in den nachfolgenden Spielminuten deutlich bissiger und der er erst eingewechselte Christopher Bieber sah nach zwei kurz aufeinander folgenden Fouls die Gelb-Rote Karte (68.). Ein Bärendienst für seine Mansnchaft. Der Angreifer stand nicht einmal zehn Spielminuten auf dem Feld. Danach nutzten die Hausherren ihre personellen Vorteile und gingen durch ein Traumtor von Keita-Ruel in Führung (75.). Nach einer Flanke von Nico Brandenburger lauerte Keita-Ruel im Zentrum und vollendete sehenswert mit einem Seitfallzieher.

In der Schlussphase merkte man den Mannen aus Thüringen deutlich den Kräfte-Verschleiß an. In der Offensive agierten die Gäste noch zahnloser als sonst und in der Abwehr klafften bedenkliche Löcher. Eines dieser Löcher hätte fast Hamdi Dahmani ausgenutzt. Nach einer Kessel-Flanke setzte der SC-Kicker den Ball in die Arme von Klewin. Wenig später machte er jedoch den Deckel drauf. Nach dem zweiten verschossenen Elfer setzte Dahmani geistesgegenwertig nach und erzielte den 2:0-Endstand (87.).

Das sagten die Trainer:

David Bergner (Erfurt): Stimme folgt