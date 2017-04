Chemnitz hatte in mehreren Situationen das nötige Glück, dass es beim torlosen Remis blieb. Marvin Ducksch zog auf links in den Strafraum und schloss mit der Pike ab. Der Ball sprang vom rechten Innenpfosten heraus (12.). Nach einer halben Stunde schoss Kingsley Schindler aus kurzer Distanz rechts am Gehäuse vorbei.