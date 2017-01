Laut Härtel soll Zingerle, der im Sommer von der zweiten Mannschaft von Greuther Fürth nach Magdeburg wechselte, nun den Vorzug erhalten, da er der modernere Schlussmann sein soll. Zudem hätten die Leistungen des 22-Jährigen in den bisherigen Partien - zwei in der Dritten Liga, eins im DFB-Pokal sowie drei im Landespokal - diese Entscheidung gerechtfertigt. "Was das Spiel mit dem Ball angeht, sehen wir Leo ein Stückchen weiter vorn", sagte Härtel.

Jan Glinker muss sich beim FCM vorerst mit einem Bankplatz begnügen (Archiv). Bildrechte: IMAGO