Magdeburg habe daraufhin die Stadionbetreibergesellschaft Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH unmittelbar informiert und zur weiteren Bearbeitung in Kenntnis gesetzt. "Ein kleiner Schock war es schon", sagte Geschäftsführer Mario Kallnik der dpa. Was die Suche nach einem Ausweichstadion betrifft, habe man diese bereits eingeleitet. "Wir haben Kontakt aufgenommen mit Vereinen in der Umgebung", sagte Kallnik. Städte oder Vereine wollte er aber nicht konkret nennen. Er zeigte sich zuversichtlich, dass der Verein die Bedingung rechtzeitig erfüllen kann. Die Magdeburger streben als Dritter der 3. Liga den Aufstieg ins Unterhaus an. Für den wirtschaftlichen Bereich seien dem Verein auch keine Auflagen erteilt worden.