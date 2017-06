Der finanzielle angeschlagene Drittligist FC Rot-Weiß Erfurt hat am Freitag fristgemäß die Lizenzunterlagen für die Saison 2017/2018 beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) eingereicht. Auch die sächsischen Teams vom Chemnitzer FC und vom FSV Zwickau taten dies am Freitag und warten nun auf die Prüfung der Papiere in der DFB-Zentrale. Bildrechte: Colourbox

"Drittliga-Dino" Erfurt weiter mit Problemen

Im Rahmen des Zulassungsverfahren hatten die Thüringer vom DFB umfangreiche Auflagen und Bedingungen bekommen. "Damit sind nun alle Voraussetzungen geschaffen, um in der nächsten Saison zum zehnten Mal, als einziger Verein und Gründungsmitglied, in eine spannende 3. Liga-Saison zu starten", hieß es in einer Mitteilung von RWE. Erfurt ist als einzige Mannschaft seit der Gründung der 3. Liga im Jahre 2008 durchgängig in der dritthöchsten deutschen Spielklasse dabei. Derzeit plagen den Thüringenpokalsieger gut fünf Millionen Euro Schulden. Bis diesen Freitag musste Erfurt beim DFB Sponsorenverträge und Bürgschaften in Höhe von 2.968.000 vorlegen.

Dynamo Dresden kickt in Chemnitz

Unter dem Motto "Tradition stirbt nie" bekommt der Chemnitzer FC Unterstützung aus der sächsischen Landeshauptstadt. Zweitligist Dynamo Dresden tritt am 5. Juli um 18:30 Uhr zu einem Benefizspiel bei den Himmelblauen an. Dabei verzichtet die SGD komplett auf Einnahmen und eine Antrittsprämie, um so den Chemnitzer FC finanziell zu unterstützen. Die Ausrichtung dieser Partie war unter anderem Teil der abgegebenen Unterlagen zur Erreichung der 3. Liga-Lizenz 2017/18.

Zwickau plant mit 5,3 Millionen Euro

Auch der FSV Zwickau hat die Unterlagen für die kommende Spielzeit eingereicht. "Wir gehen davon aus, dass es uns gelungen ist, die Erfüllung sämtlicher Bedingungen und Auflagen zum Erhalt der Zulassung sowohl im wirtschaftlichen als auch im technisch-organisatorischen Bereich nachgewiesen zu haben", hieß es in einer schriftlichen Vorstandsmitteilung. Der FSV plant für die kommende Saison mit einem Etat von 5,3 Millionen Euro. Davon entfallen rund 3,3 Millionen Euro auf Personal- und Spielbetriebskosten für die Profimannschaft.