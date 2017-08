Erst wenig los und dann ein Doppelschlag

Bei den Thüringern durfte Neuzugang Timo Mauer von Beginn an ran. Dafür stand Stürmer Timmy Thiele nicht im Kader, weil ihn Rückenprobleme plagen. Bei den Hausherren waren gleich alle drei unter der Woche verpflichteten Akteure in der Startelf: Markus Piossek, Michael Schulze und John Straith. Für große Gefahr sorgten alle nicht in der ersten halben Stunde. In der Offensive fehlten die Ideen und beide Teams standen hinten sicher. Für das Team von Mark Zimmermann gab es nichts zu holen. (Archiv) Bildrechte: IMAGO

Ein Elfmeter brachte die erste Chance. Nach einem Foul an Kevin Freiberger im Strafraum ließ sich André Dej die Gelegenheit nicht entgegen und verwandelte sicher halbhoch rechts - 0:1 (32.). Knapp zwei Minuten später landete eine Hereingabe von links durch Dej bei Hamadi Al Ghaddioui, der aus zehn Metern einschob - 0:2. Doch die Thüringer waren nicht geschockt. Dennis Slamar zirkelte einen Freistoß aus 17 Metern an die Querlatte (39.) und Kapitän René Eckardt scheiterte aus spitzem Winkel an Lotte-Keeper Benedikt Fernandez (42.).

Eiskalte Hausherren schlagen erneut zu

Nach dem Seitenwechsel unverändertes Bild: Mit der dritten Möglichkeit, machten die Hausherren das dritte Tor. Raphael Koczor hielt eine Flanke nicht fest, Lotte schnappte sich den Ball und Piossek traf aus 13 Metern - 0:3 (50.). Die Gäste optisch überlegen und mit mehr Ballbesitz. Wirklich gute Ideen im Offensivspiel gab es allerdings nicht. Stattdessen spazierte Al Ghaddioui durch die Abwehr der Jenaer und machte seinen zweiten Treffer des Tages, der gleichzeitig auch der Endstand war - 0:4 (74.). Vor dieser Begegnung hatte das Team aus der westfälischen Region Tecklenburger Land genau zwei Törchen in vier Spielen erzielt.

Das sagten die Trainer

Mark Zimmermann (Jena): "Glückwunsch an Lotte für die drei hochverdienten Punkte. Die ersten 30 Minuten haben wir ein ordentliches Drittliga-Spiel abgeliefert. Haben danach aber das Spiel dem Gegner in die Bahnen gelenkt. Für ein Auswärtsspiel haben wir gute Chancen herausgespielt. Aber wenn du kein Tor machst, muss man sehen, dass man so einen Punkt mitnimmt. Das war heute absolut nicht drin. Der Doppelschlag vor der Halbzeit hat uns das Genick gebrochen. Wir müssen das Spiel jetzt abhaken und uns wieder am Riemen reißen."

Marc Fascher (Lotte): "Beide Teams mussten sich 30 Minuten in das Spiel hineinarbeiten. Manchmal bedarf es halt einem richtigen Dosenöffner wie dem Elfmeter, der zum 1:0 führte. Die Mannschaft hat sich heute in die Aufgabe hineingebissen, wollte unbedingt einen Dreier machen. Die Art und Weise, wie wir heute aufgetreten sind, war recht ordentlich. Auch wenn noch Luft nach oben ist."