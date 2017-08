Am Sonntag (14 Uhr) tritt der FC Carl Zeiss Jena bei den Sportfreunden Lotte an. Es ist das erste Pflichtspiel beider Klubs gegeneinander. Der Tabellenletzte hat erst einen Zähler auf dem Konto und den beim 1:1 in Zwickau geholt. Beim FCC stimmte die Form zuletzt: Sieg in Halle, Remis gegen Chemnitz und vor einer Woche ein lockerer Aufgalopp in Leinefelde.