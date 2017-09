Der Hallesche FC hat das zweite Spiel in Folge verloren. Bei den Sportfreunden Lotte kassierte der HFC trotz Führung am Freitagabend ein 1:2 (1:1). Mit zehn Punkten bleiben die Hallenser Tabellen-16., können am Wochenende aber auf die Abstiegsplätze abrutschen. Lotte, klettert mit dem zweiten Sieg in Serie vorerst auf den neunten Platz.