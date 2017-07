Sechs Tage vor dem heißen Start in die neue Drittliga-Saison empfängt der 1. FC Magdeburg am kommenden Sonntag den Zweitligisten aus Aue. Der MDR überträgt die Partie in einem Sport im Osten extra ab 14:45 Uhr live im TV und im Stream. Eik Galley kommentiert die Partie.