Der 1. FC Magdeburg hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Verteidiger Michel Niemeyer verlängert. Bis 2019 wurde der 21-Jährige an den Verein gebunden.

Michel Niemeyer sagte: "Ich freue mich, zwei weitere Jahre für den Club spielen zu dürfen. Ich fühle mich in Magdeburg sehr wohl und möchte mich gemeinsam mit dem Verein weiterentwickeln." Niemeyer durchlief die Nachwuchsteams des 1. FC Magdeburg, war zwischen 2013 und 2015 bei RasenBallsport Leipzig in der U19 sowie U23 aktiv und kehrte anschließend an die Elbe zurück. In der aktuellen und vergangenen Saison stand er 22-mal in der 3. Liga auf dem Platz und erzielte einen Treffer. Durch eine Meniskusverletzung verpasste der gebürtige Salzwedeler die komplette Hinrunde.