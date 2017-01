Zwei Vereine, zwei Spieler, zwei Wechsel: Für den 21-jährigen Sebastian Ernst geht es mit sofortiger Wirkung vom FCM in die 2. Liga zu den Würzburger Kickers. Exakt in die andere Richtung geht es für Defensivmann Richard Weil.

Noch am vergangenen Sonnabend stand Ernst bei der 1:2-Niederlage der Blau-Weißen in Köln 65. Minuten auf dem Feld. Der Mittelfeldspieler verließ den FCM auf eigenen Wunsch und löste seinen Vertrag mit sofortiger Wirkung auf. Im Januar 2016 war er an die Elbe gewechselt und erzielte fünf Treffer in 30 Partien.