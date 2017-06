Auch unter Berücksichtigung der U23-Regel macht die Verpflichtung des Perspektivspielers Sinn, so der HFC. Der 1,70 Meter große Manu trug in der vergangenen Saison das Trikot von Eintracht Braunschweig II. In der Regionalliga Nord kam er als Rechtsverteidiger als auch als offensiver Außenbahnspieler zum Einsatz. In der vergangenen Spielzeit kam Manu auf 23 Einsätze und zwei Punktspieltreffer.