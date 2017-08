Die Partie begann für die Sachsen schon wie in einem schlechten Film: Ein Zucken von Königs Hand an den Ball führte folgerichtig zum Elfmeter, den Leugers souverän verwandelte (2.). Meppen war beflügelt von der frühen Führung. Zwickaus Offensivaktionen waren zu sehr von "hoch und weit" geprägt. Heraus kam dabei nicht viel. Ohnehin war es in der ersten Halbzeit über weite Strecke eine Begegnung mit dem Prädikat "langweilig". Erst zum Ende hin gab es eine weitere Drangphase der Emsländer, die diese auch nutzen. Der gebürtige Magdeburger Girth traf nach einer Ecke per Kopf (44.).

Frühe Führung für Meppen: Thilo Leugers verlädt Torwart Johannes Brinkies. Bildrechte: Picture Point