"Wir brauchen jetzt Spieler, die sich in den Dienst der Mannschaft stellen und die bereit sind, alles für den Erfolg zu tun. Wir müssen defensiv stabil stehen und vorn die Gier besitzen, Tore zu erzielen", schwor Ziegner sein Team auf die Auswärtspartie ein. Aufsteiger Meppen kam besser als der FSV in die Saison, zuletzt gelang bei Hansa Rostock sogar ein 2:1-Erfolg. Das erste Drittliga-Tor der Meppener Geschichte fiel gleich am ersten Spieltag beim 2:2 gegen Würzburg.

Rene Lange steht nach der Roten Karte wieder im Team. Bildrechte: Picture Point

Bei den Zwickauern entspannt sich aber die Personalsituation. Die Sachsen können in Meppen wieder mit Ali Odabas und René Lange planen. Innenverteidiger Odabas steht nach einer Oberschenkelverletzung, die er sich am zweiten Spieltag gegen die Sportfreunde Lotte zugezogen hatte, seit Montag wieder im Mannschaftstraining. Lange musste zuletzt eine Rot-Sperre, ebenfalls aus dem Heimspiel gegen Lotte, absitzen.



Für die Partie in Meppen fordert Ziegner von seinem Team: „Wir müssen eine bessere Balance finden. Man kann kein Spiel komplett dominieren und den Gegner 90 Minuten vom Tor fernhalten. Es ist auch nicht möglich, aus jeder Chance ein Tor zu erzielen. Aber in den Phasen, in denen wir vorn nicht zwingend und hinten instabil sind, darf es nicht mehr passieren, dass wir komplett den Faden verlieren“, sagte der Coach.