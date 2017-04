Fußball | 3. Liga Formfehler - Finanzspritze für CFC ungültig

Sportlich ist der Chemnitzer FC als Sechster der 3. Liga auf Kurs, sogar der Aufstieg in die 2. Bundesliga ist noch drin. Auch finanziell schien dank der Millionen-Hilfe der Stadt, die im Dezember beschlossen worden war, alles in Butter. Am Mittwoch wurde jedoch bekannt, dass bei der Abstimmung ein Fehler vorlag und das Gremium erneut entscheiden muss.