In der Drittliga-Saison 2017/18 dürfen alle sechs mitteldeutschen Teams mitmischen. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mitteilte, erhalten 1.FC Magdeburg, FSV Zwickau, Chemnitzer FC, Hallescher FC, Rot-Weiß Erfurt und Aufsteiger Carl Zeiss Jena die Lizenz für die kommende Spielzeit.

Während bei dem mitteldeutschen Sextett die Freude über die Drittliga-Zulassungen groß ist, rutscht Zweitliga-Absteiger 1860 München noch tiefer ins Tal der Tränen. Der Zweitliga-Absteiger darf in der kommenden Saison nicht in der 3. Liga kicken. Der DFB teilte mit, die "Löwen" hätten nach dem „Abstieg aus der 2. Bundesliga die Frist zur Nachreichung weiterer nötiger Zulassungsunterlagen verstreichen lassen und werden daher nicht in der 3. Liga an den Start gehen.“ Von der nicht erteilten Lizenz für 1860 profitiert der SC Paderborn, der trotz sportlichem Abstieg nachrückt und nun ein weiteres Jahr in der dritthöchsten Spielklasse kicken darf.