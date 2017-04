Die Preußen stehen in dieser Saison auf Platz eins der Heimtabelle und das zeigten sie auch gegen Zwickau von Beginn an. Schon in der dritten Minute scheiterte Michele Rizzi mit einem Freistoß am stark haltenden FSV-Keeper Johannes Brinkies. In der achten Minute versuchte es Lennart Stoll per Direktabnahme, der Ball ging aber ein Stück am Tor vorbei.