"Jeder, der mit Jena verbunden ist, sollte sich Gedanken machen, ob man auf so eine Situation stolz sein kann", sagte Meppens Trainer Christian Neidhart. "Mir fehlen die Worte. Wenn jemand in dieser Situation sagt, er hätte nichts gehört oder gesehen, muss er komplett blind sein oder seine Augen geschlossen haben." Jena habe das Fair Play mit Füßen getreten, so Neidhart im MDR. Auch FCC-Trainer Mark Zimmermann war nach dem Spiel nicht stolz auf diese Szene: "Es ist ein fader Beigeschmack. Ich kann die Reaktionen der Meppener Spieler verstehen." Böse Blicke bekam Jenas "Schlingel" beim Gang in die Kabine in jedem Fall zugeworfen.