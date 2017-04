Ungeachtet der wirtschaftlichen Probleme treibt der Chemnitzer FC die Personalplanungen für die neue Saison voran. Wie der Verein am Freitag mitteilte, wird Torhüter Kevin Kunz auch in der nächsten Saison für die Sachsen spielen. Der Verein zog die vereinbarte Option, die Kunz' Vertrag automatisch um ein Jahr bis zum 30. Juni 2018 verlängert.

Kunz war im Sommer 2015 von der SG Sonnenhof Großaspach nach Chemnitz gewechselt. Er absolvierte für den CFC insgesamt 68 Pflichtspiele. In dieser Saison stand er bislang in allen Pflichtspielen über die volle Distanz zwischen den Pfosten und wird aller Voraussicht nach auch am Samstag im Tor stehen, wenn der CFC zu Hause auf den FC Rot-Weiß Erfurt trifft.