Taktische Umstellung und Effizienz legen Grundstein

Mit dem neuen Trainer Daniel Thioune an der Seitenlinie begann der Der VfL stürmisch, doch nach etwa zehn Minuten übernahm Magdeburg das Kommando - auch dank einer Umstellung. Denn nach dem holprigen Beginn spiegelte der FCM das System der Osnabrücker und hatte nun besseren Zugriff. Lohn war die Führung nach 14 Minuten durch Rother, der nach einem langen Freistoß und einer Verlängerung von Schwede zum 1:0 einschob. Mit der Führung im Rücken präsentierte sich der FCM selbstbewusst und erhöhte kurz darauf auf 2:0. VfL-Akteur Iyoha bekam den Ball im Strafraum an die Hand. Türpitz verwandelte den fälligen Strafstoß sicher zum 2:0. In der Folge entwickelte sich eine kampfbetonte Partie mit leichten Vorteilen für den FCM. Kurz vor der Pause verpasste Beck aus Nahdistanz das dritte Tor.

Souveräner Auftritt auch nach der Pause

Magdeburg behielt die Lufthohheit (hier Erdmann gegen VfL-Akteur Tigges) Bildrechte: imago/Nordphoto Der Beginn der zweiten Hälfte glich dem der ersten: Osnabrück kam mit Schwung heraus, doch Magdeburg blieb - wie auch über die weitere Spielzeit - defensiv sehr stabil und ließ kaum etwas Gefährliches zu. Der VfL wirkte teils hektisch, während der FCM mit dem 2:0 im Rücken souverän agieren und nach vorn einige Nadelstiche setzen konnte. Lohkemper köpfte aus sieben Metern knapp vorbei (71.). Danach drückte der VfL etwa zehn Minuten auf den Anschluss. Dies überstand Magdeburg unbeschadet. Sowislo verpasste in den Schlusssekunden das 3:0, indem er den Ball aus Nahdistanz an VfL-Keeper Gersbeck vorbeischob, doch Osnabrücks Wachs noch auf der Linie klärte.

Das sagten die Trainer:

Jens Härtel (Magdeburg): "Endlich konnten wir hier in Onsabrück den Bock umstoßen und den Platz als Sieger verlassen. Unter dem Strich haben wir das Spiel verdient gewonnen, da wir in den richtigen Momenten die Tore gemacht haben. In der Anfangsphase hat uns Osnabrück vor das ein oder andere Problem gestellt. Wir haben dann relativ schnell die Grundordnung gewechselt und das 4-3-3 der Osnabrücker gespiegelt, wodurch wir deutlich mehr Zugriff hatten. In der Folge haben wir wenig klare Chancen für Osnabrück zugelassen. Wichtig war, dass wir hier keine Euphorie aufkommen lassen durch das Führungstor für den VfL. Wir haben aber souverän dagegengehalten. Das haben die Jungs perfekt gemacht und wir haben verdient gewonnen."