Osnabrück übernahm von Beginn an das Kommando. Bereits nach drei Minuten traf Heider aus zwölf Metern den Pfosten. Die Hausherren ließen nicht nach und wurden nach 20 Minuten mit der Führung belohnt: Eine Flanke von Iyoha von rechts leitete Heider weiter auf Reimerink, der aus spitzem Winkel mit links einschob. Danach gönnten sich beide Teams auf tiefen Rasen eine kurze Verschnaufpause, bevor der VfL wieder aufs Tempo drückte. Zwickau vor der Pause nur mit zwei kleineren Möglichkeiten durch Öztürk (35./42.), die jedoch das Gehäuse verfehlten. Mit dem Pausenpfiff legte Osnabrück dann das 2:0 durch Alvarez nach, der den Ball aus etwa 15 Metern ins kurze Eck bugsierte.

Auch nach dem Wechsel spielten nur die Hausherren. Wachs (50./Pfosten), Heider (50./drüber) und Alvarez (55./drüber) fehlten noch die Genauigkeit. Susac machte es nach 59 Minuten besser. Nach einer Flanke von Reimerik verlängerte er den Ball per Kopf zum 3:0 in die Maschen. Zwickau kaum mit gefährlichen Aktionen. Die beste vergab Öztürk, dessen Schuss VfL-Keeper Gersbeck noch an den Pfosten lenkte. Osnabrück ließ sich nicht beeindrucken und legte umgehend durch Wachs nach (72.). Der VfL bestimmte weiter das Geschehen und verwaltete 4:0 bis zum Scnlusspfiff.