Die Ruhe vor dem Sturm

Halle begann die Partie etwas träge und brauchte eine Weile, um richtig ins Spiel zu finden. In dieser Phase war es Fabian Bredlow zu verdanken, dass Halle nicht in Rückstand geriet, denn den Strich von Jules Reimerink parierte Halles Nummer eins ganz stark (9.).

Einem starken Solo von Marvin Ajani war es zu verdanken, dass Halle auch erstmals offensiv in Erscheinung trat (16.). Dennoch sprang in dieser Szene kein Tor heraus, genau wie nach Benjamin Pintols Schuss aus Nahdistanz, der von VfL-Keeper Marius Gersbeck noch entschärft wurde (21.).

Halle steckte aber nicht auf und spielte weiter mutig nach vorn. Immer wieder suchte der HFC das Heil in der Offensive, doch auch Ajanis später Schuss auf das kurze Eck ging nicht in die VfL-Maschen (42.). Mit 0:0 ging es in die Pause. Fabian Bredlow Bildrechte: IMAGO

Drei Treffer in fünf Minuten

Es dauerte etwa zehn Minuten im zweiten Durchgang, bis wieder etwas Leben ins Spiel kam, doch dann kam es gewaltig: In der 57. Minute stieg Royal-Dominique Fennell im Strafraum am höchsten und nickte eine Röser-Ecke zum 1:0 in die Maschen. Halle hatte noch gar nicht richtig aufgehört zu Jubeln, da musste Bredlow den Ball nach dem Ausgleichstreffer von Marc Heider aus dem Tornetz holen (60.). Zuvor hatten Bredlows Mitspieler im Mittelfeld gewaltig geschlafen und so den Schnellangriff und Treffer von Heider erst ermöglicht.

Doch Halle war an diesem Samstag gut drauf und schlug umgehend zurück. Pintol, der seit mehr als 900 Minuten auf einen Treffer wartet, legte die Kugel nach einem schnellen Angriff nach links zu Röser, der mühelos, und nur zwei Minuten nach dem 1:1, die erneute Führung erzielte (62.).

Halle hätte noch höher führen können, doch Pintol scheiterte bei einer Doppelchance zunächst an Marcel Appiah und dann an Konstantin Engel, der den Ball noch von der Linie kratzte. Möglicherweise war das Spielgerät in dieser Szene auch mit vollem Durchmesser hinter der Linie, doch das Schiedsrichtergespann entscheid nicht auf Tor (74.).

Mit fortlaufender Spieldauer wurden die Osnabrücker Fans immer ungeduldiger und waren dann außer sich, als Schiedsrichter Benajmin Cortus zweimal nicht auf Strafstß entscheid, als Osnabrücker Spieler im HFC-Strafraum zu Boden gingen. Die Entscheidungen waren aber beide korrekt (82./85.)

Halle biss sich am Ende an den drei Punkten fest und nimmt mit nun fünf Punkten Rückstand auf Platz drei wieder Tuchfühlung zur Aufstiegszone auf. Rico Schmitt Bildrechte: IMAGO

Das sagten die Trainer:

Rico Schmitt (Halle): Zitat folgt

Joe Enochs (Osnabrück): Zitat folgt