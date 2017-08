Früher Rückstand für Halle

Der HFC erwischte einen alles andere als guten Start. Bereits nach fünf Minuten musste Tom Müller, der für den verletzten Oliver Schnitzler im Tor stand, erstmals einen gefährlichen Kopfball von Konstantin Engel klären. Die folgende Ecke köpfte Halil Savran zur Osnabrücker Führung ein (6.). Im Anschluss versuchte Halle, das Spiel zu beruhigen. Allerdings stand der VfL sehr hoch und übte immer wieder Druck beim Spielaufbau der Gäste aus.

Pintol trifft zum Ausgleich

In der 15. Minute kombinierten sich die Hallenser sehenswert in den Strafraum des VfL, wo schließlich Benjamin Pintol mit einem satten Schuss einnetzte. Nun entwickelte sich eine rassige Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Dabei war Osnabrück vor allem bei Ecken und scharfen Eingaben brandgefährlich. Allerdings gab es auch immer wieder zahlreiche Fouls, was mitunter zu hitzigen Diskussionen und Gelben Karten führte.

Alvarez schockt Halle

In der 44. Minute wurde Halle eiskalt erwischt. Der kurz zuvor eingewechselte Marcos Alvarez brachte mit einem Sonntagsschuss von der Strafraumgrenze Osnabrück wieder in Führung, was auch den Pausenstand bedeutete.

Pintol verwandelt Strafstoß

Nach dem Wechsel ging es temporeich weiter. Osnabrück agierte mit viel Druck und ließ Halle kaum zum Zuge kommen. Erst nach 60 Minuten fand der HFC wieder besser in die Partie und konnte sich phasenweise auch einmal länger in der gegnerischen Hälfte festsetzen. In der 68. Minute wurde es laut auf den Rängen, denn Tim Danneberg holte Martin Röser im Strafraum von den Beinen. Den fälligen Elfer verwandelte Pintol eiskalt zum 2:2 (69.).

HFC dreht Spiel für drei Minuten

Der HFC schnupperte nun Morgenluft und erhöhte die Schlagzahl. Die Bemühungen belohnte in der 78. Minute der kurz zuvor eingewechselte Hilal El-Helwe, der nach Zuckerpass von Marvin Ajani die Kugel per Flachschuss zur Hallenser Führung einschob. Doch die Freude dauerte nur kurz, denn eine Unachtsamkeit der HFC-Abwehr nach einer Ecke nutzte der ebenfalls eingewechselte Steffen Tigges mit einem sehenswerten Drehschuss zum 3:3. Obwohl beide Mannschaften auf die Entscheidung drängten, blieb es beim leistungsgerechten Remis. Ärgerlich für Halle war noch die Gelb-Rote Karte von Max Rico Barnofsky nach einem Foul in der Nachspielzeit (90.+1).

Das sagten die Trainer:

Rico Schmitt (Halle): Stimme folgt

Joe Enochs (Osnabrück): Stimme folgt