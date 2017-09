RWE-Coach Stefan Krämer ging mit zwei Veränderungen in das Spiel. Berkay Dabanli und Samir Benamar stehen nicht einmal auf dem Aufstellungsbogen, sie wurden durch Florian Neuhold und Elias Paul Huth ersetzt.

Den Thüringern merkte man den Rückenwind des Heimsieges gegen Carl Zeiss Jena an. Sie gingen mutig zu Werke und belohnten sich bereits nach zwei Minuten. Eine Hereingabe von Carsten Kammlott von der rechten Seite wurde von Merveille Biankadi noch abgelenkt. Am langen Pfosten war Ahmed Waseem Razeek völlig frei und schob aus acht Metern ein. Ahmed Waseem Razeek (Rot Weiss Erfurt 18) trifft zum 0:1. Bildrechte: IMAGO

Erfurt bei den Kontern zu fahrlässig

Die Gastgeber brauchten im Anschluss zunächst ein paar Minuten, um den Schock zu überwinden. Erfurt überließ dem VfL das Feld und setzte fortan auf Konter. Den Niedersachsen fiel aber nicht viel ein, es gelang ihnen nicht die tief stehende Abwehr von RWE zu überwinden. VfL-Coach Joe Enochs schickte früh seine Ersatzleute zum Warmmachen und brachte bereits in der 32. Minute Marcos Alvarez für Jules Reimerink. Bis dahin hatte Osnabrück keinen direkten Schuss auf den RWE-Kasten abgegeben.

Erfurt ließ bis zur Halbzeit nichts weiter zu, unterbrach den Rhythmus der Hausherren immer wieder geschickt durch kurze Tempoverschleppungen. Allerdings waren sie in den eigenen Angriffen zu fahrlässig. Razeek (38.) und Huth (40.) hatten sich im gegnerischen Strafraum gut in Position gebracht, dann aber keinen Mitspieler mehr gefunden. Kurz vor dem Pausenpfiff rannte Erfurt einen Konter mit fünf Mann, aber wieder scheiterte der Angriff an einem schlechten Pass von Razeek. Die Erfurter jubeln nach dem Führungstor. Bildrechte: IMAGO

Klewin wird zum Retter

Nach dem Wechsel war zunächst viel Unruhe im Spiel. Viele kleine Nickeligkeiten führten zu zahlreichen Spielunterbrechungen. Erstmalig gefährlich wurde es im zweiten Abschnitt in der 56. Minute. Aber Alexander Ludwig blieb mit einem Freistoß aus aussichtsreicher Position an der Mauer hängen. Kurz darauf hatte Erfurt richtig viel Glück. Ein klares Foul im Strafraum von Christoph Menz an Alvarez übersah Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck und verweigerte dem VfL somit einen fälligen Strafstoß.

Es blieb hitzig auf dem Feld und es schien zunächst so, als würde Erfurt davon profitieren können. Biankadi zog aus 17 Metern ab und hämmerte den Ball an den Pfosten. Osnabrück agierte nun mit richtig viel Druck. Erfurt war nur noch in der Defensive beschäftigt und bettelte zeitweise um den Ausgleich. Aber der VfL vergab beste Chacnen, besonders Alvarez stand immer wieder im Mittelpunkt. In der 73. Minute schoss er völlig frei aus zehn Metern über das Tor. In der 84. Minute scheiterte er an einer Klasseparade von Philipp Klewin. Philipp Klewin hielt in der Schlussphase den Sieg fest. (Archiv) Bildrechte: IMAGO

Nach der regulären Spielzeit gab es noch fünf Minuten obendrauf und die waren noch einmal richtig spannend. Erst vergaben die Thüringer einen Überzahl-Konter und dann retteten Klewin und Menz den Sieg. Zunächst parierte der RWE-Keeper wahnsinnig stark gegen Halil Savran, der den Ball noch einmal bekam, jedoch konnte diesmal Menz auf der Linie klären. Danach war Schluss, die Erfurter fielen sich jubelnd in die Arme.

Das sagten die Trainer:

Stefan Krämer (Erfurt): "Wir wollten in der Anfangsphase selbst vorne anlaufen, das ist uns mit der Führung gut gelungen. Danach hatte zwar Osnabrück mehr Ballbesitz, aber wir haben das sehr vernünftig verteidigt. Hinten raus hatten wir dann das nötig Glück. Aber meine Mannschaft hat alle reingeschmissen, das nötigt mir großen Respekt ab."