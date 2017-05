Kurzfristig habe Osterland ein Angebot von der Scouting Abteilung des Premier-League-Klubs Manchester United erhalten, so CFC-Sportvorstand Steffen Ziffert . Somit zieht es Osterland doch nicht nach Sachsen, sondern auf die Insel. Für den CFC bedeutet das, dass die Suche nach einem geeigneten Trainer weitergeht. Innerhalb der nächsten 14 Tage soll eine Lösung her. Dabei steht der Klub aktuell wegen der noch nicht erteilten Drittliga-Lizenz erheblich unter Druck.

Der Vertrag des aktuellen Cheftrainers Sven Köhler läuft diesen Sommer aus. Am Montagabend wurde Köhler noch ein Posten als Co-Trainer in Aussicht gestellt. Nun gehen Coach und Verein aber doch getrennte Wege. Wie Köhler am Freitag bei der Pressekonferenz sagte, will er sein letztes Spiel mit den "Himmelblauen" gegen Hansa Rostock erfolgreich gestalten. Danach macht er erst einmal Urlaub, ehe er sich nach einem neuen Job an der Seitenlinie umschaut.